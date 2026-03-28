Российская ПВО продолжает пачками сбивать намоленные украинские «Фламинго»
Системы ПВО сбили 385 дронов и четыре ракеты «Фламинго»
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Российские средства ПВО уничтожили 385 беспилотников, 8 управляемых авиабомб и 4 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что все цели были ликвидированы расчётами противовоздушной обороны.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 управляемых авиационных бомб, 4 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 385 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.
Ранее Life.ru рассказывал, что украинская ракета «Фламинго» в итоге оказалась провальным проектом с примерно нулевой боевой эффективностью. Во многом причиной неудачи стали своевременные удары российской армии по производственным линиям, где изготавливали такие снаряды.
