Российская ПВО продолжает пачками сбивать намоленные украинские «Фламинго»

Российские средства ПВО уничтожили 385 беспилотников, 8 управляемых авиабомб и 4 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что все цели были ликвидированы расчётами противовоздушной обороны.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 управляемых авиационных бомб, 4 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 385 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.