Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 марта, 11:39

Рыжий кот «застрял в текстурах», отчаянно пытаясь избежать встречи с ветеринаром

КотОбложка © Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/ overlandparkpolice

КотОбложка © Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/ overlandparkpolice

В США пожарные вызволили рыжего кота, который в панике перед визитом к ветеринару застрял в механическом кресле. Об этом сообщает New York Post.

Животное отчаянно пыталось избежать встречи с врачом и забилось в металлическое основание кресла-реклайнера, где оказалось в ловушке среди острых пружин. Прибывшие на место спасатели распилили конструкцию, чтобы освободить питомца.

На опубликованных кадрах один пожарный поддерживает задние лапы кота, а второй работает с инструментом. Животное, судя по фото, не было в восторге от спасательной операции. Вряд ли ему в итоге удалось избежать приёма у ветеринара.

Коты с кличкой Бегемот живут во всех округах Москвы
Коты с кличкой Бегемот живут во всех округах Москвы

Но встречаются и куда более храбрые животные. Ранее Life.ru рассказывал, как кот Жорик за девять дней преодолел 65 километров, чтобы вернуться в домой в любимый Солнечногорск. Питомец выпрыгнул из хозяйской машины прямо на ходу, чем создал себе серьёзное испытание, которое в последствии мужественно преодолел.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Животные
  • США
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar