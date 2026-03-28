Рыжий кот «застрял в текстурах», отчаянно пытаясь избежать встречи с ветеринаром
© Instagram / overlandparkpolice
В США пожарные вызволили рыжего кота, который в панике перед визитом к ветеринару застрял в механическом кресле. Об этом сообщает New York Post.
Животное отчаянно пыталось избежать встречи с врачом и забилось в металлическое основание кресла-реклайнера, где оказалось в ловушке среди острых пружин. Прибывшие на место спасатели распилили конструкцию, чтобы освободить питомца.
На опубликованных кадрах один пожарный поддерживает задние лапы кота, а второй работает с инструментом. Животное, судя по фото, не было в восторге от спасательной операции. Вряд ли ему в итоге удалось избежать приёма у ветеринара.
Ранее Life.ru рассказывал, как кот Жорик за девять дней преодолел 65 километров, чтобы вернуться в домой в любимый Солнечногорск. Питомец выпрыгнул из хозяйской машины прямо на ходу, чем создал себе серьёзное испытание, которое в последствии мужественно преодолел.
