Кот Жорик за девять дней прошёл 65 км, чтобы вернуться домой в Солнечногорск

За историей потерявшегося кота Жорика следили несколько тысяч неравнодушных жителей Подмосковья. Хозяйка разместила пост о том, что питомец выпрыгнул из машины в Медведково и пропал. День-два, неделя — на объявление никто не откликался.

«Я видела это сообщение почти две недели назад в нескольких группах. Почему-то запомнился этот кот шпротного окраса», — рассказала Алина, жительница Солнечногорска.

Пока все ждали новостей, Жорик не унывал. Он вспоминал дорогу домой и шёл. Расстояние до Солнечногорска — 65 километров. Кот выбился из сил почти у финиша: обессиленного пушистика заметили возле одного из офисов, передаёт kp.ru.

Добрые люди сфотографировали его и выложили объявление о находке. Хозяйка, уже потерявшая надежду, сразу узнала своего любимца и помчалась забирать.

Пока Жорик восстанавливает силы, пользователи соцсетей продолжают обсуждать его невероятное путешествие. Одни считают, что он сам себе создал трудности, но героически их преодолел. Другие напоминают об опасности перевозки животных в машине без переноски. Третьи в шутку заметили: будь Жорик человеком, мог бы работать в такси без навигатора.

