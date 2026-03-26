Пропавшие при взрыве в Севастополе кот Зевс и британский котёнок нашлись
Мейн-кун. Иллюстрация. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nick Alias
Хозяева рыжего мейн-куна по кличке Зевс, который пропал после взрыва в доме в Севастополе, обнаружили питомца в собственной квартире под ванной. Сейчас кот проходит лечение. Об этом ТАСС рассказал владелец животного Антон.
Другая жительница повреждённого дома Светлана Куликова также сообщила, что её британский котёнок нашёлся. Оба питомца выжили после происшествия.
Ранее сообщалось, что жертвами взрыва, прогремевшего в Севастополе в ночь на 24 марта, стали два человека. Пострадавшими числятся 12 граждан, среди которых трое несовершеннолетних — всех их госпитализировали. Уголовное дело возбуждено по статьям о причинении смерти по неосторожности и незаконном обороте взрывчатых веществ. Режим ЧС введён в трёх жилых домах на улице Павла Корчагина — под номерами 14, 16 и 20.
