Букет «люксовой» вербы выставили на продажу в Москве за 50 тысяч рублей

В Москве решили нажиться на Вербном воскресенье, которое в этом году выпадает на 5 апреля. Так, в интернете продаётся VIP-букет из веточек вербы, цена на который установлена в 48 977 рублей. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Продавец обозначил своё предложение как эксклюзивное. Судя по описанию, в букет при покупке войдёт 1001 веточка вербы. Также указано, что охапку можно разделить на несколько отдельных связок. И, наконец, продавец обещает, что верба не осыплется и простоит очень долго.

Напомним, Вербное воскресенье (официальное название — Вход Господень в Иерусалим) — один из двунадесятых православных праздников, который ежегодно отмечается за неделю до Светлого Христова Воскресения (Пасхи). В 2026 году православные отмечают его 5 апреля. Согласно Евангелию, Иисус въехал в Иерусалим на молодом осле, а люди стелили перед Ним одежды и ветви пальм, восклицая «Осанна Сыну Давидову!». В России и странах с холодным климатом пальмы заменили вербой — первым деревом, которое расцветает весной. Освященные веточки вербы символизируют победу жизни над смертью и радость встречи с Христом.