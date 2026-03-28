Женщины и мужчины стареют по-разному, выяснили учёные

Учёные представили новый ИИ-инструмент для оценки биологического возраста DeepStrataAge и заявили, что старение человека идёт не плавно, а волнами. Работа была опубликована 13 марта 2026 года в журнале npj Aging.

Авторы обучили модель на 29 167 образцах метилирования ДНК, собранных на платформах Illumina EPIC v1.0 и v2.0. По данным исследователей, система показала высокую точность — в среднем ошибка составила 1,89 года.

Главный вывод работы оказался не только в точности алгоритма. Анализ показал, что биологическое старение развивается фазами: исследователи выделили ранний этап, переходный период в середине жизни и позднюю перестройку.

При этом у мужчин и женщин эти волны расходятся и по срокам, и по биологии. В статье говорится о динамике старения при метилировании ДНК в зависимости от стадии и пола — то есть о возрастных эпигенетических изменениях, которые зависят и от этапа жизни, и от гендера.

Авторы использовали интерпретируемую глубокую нейросеть и SHAP-анализ, чтобы понять, какие участки метилирования сильнее всего влияют на оценку возраста. Именно этот подход помог увидеть волнообразную структуру, которую обычные линейные модели могли сглаживать.

Исследователи считают, что такие модели могут быть полезны не только для более точного расчёта биологического возраста, но и для понимания того, когда именно у мужчин и женщин происходят ключевые возрастные сдвиги. Однако сама работа пока не означает, что для двух полов уже можно составить универсальные «карты старения» для клиник.

Ранее сообщалось, что первые выраженные клинические признаки старения чаще всего проявляются после 60 лет, а затем их частота постепенно нарастает. При наличии факторов риска возрастные заболевания могут возникать и раньше. К 75–80 годам у многих россиян формируется полиморбидность — одновременно развиваются несколько хронических болезней и гериатрические синдромы, включая хрупкость, ухудшение памяти, падения, снижение слуха и зрения.