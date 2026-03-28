НЦ «Россия» и Государственный исторический музей договорились о сотрудничестве

Национальный центр «Россия» и Государственный исторический музей заключили соглашение о сотрудничестве в сфере выставочной и просветительской деятельности. Документ был подписан 27 марта в Парадных сенях Исторического музея в Москве.

«Мы планируем разные совместные проекты — от выставочных до просветительских. Уже 3 апреля мы вместе открываем выставку «Уроки географии». Гости смогут увидеть уникальные подлинные карты, глобусы и книги из фондов ГИМ, которых больше нигде не увидеть», — поделилась глава НЦ «Россия» Наталья Виртуозова.

Среди экспонатов выставки будет «Географиа генералная: Небесныи и земноводныи круги купно с их своиствы идеиствы: В трёх книгах описующя» (1622–1650) Бернхарда Варениуса. Монументальный труд голландского географа XVII века долгое время считался одной из важнейших работ своего времени по физической географии. На русском языке книга издана по указу Петра I как учебное пособие для Морской академии. Ещё один экспонат — «Глобус Марса», созданный в 1993 году, он позволяет познакомиться с названиями кратеров и плато, долин, столовых гор, вулканов и других форм рельефа Красной планеты.

Гендиректор Государственного исторического музея Алексей Левыкин добавил, что партнёрство поможет расширить деятельность по популяризации истории и национальной культуры. Также, по его словам, появится возможнсть реализовать масштабные проекты, объединяющие музейную экспертизу ГИМ и современные коммуникационные возможности НЦ «Россия». Соглашение предусматривает проведение совместных научных и просветительских программ, в том числе симпозиума «Создавая будущее», открытых лекций и публичных дискуссий, а также подкастов.

В рамках подписания соглашения в Парадных сенях Исторического музея открылась выставка-презентация «Народы Северного Кавказа в памятниках ГИМ» — первая из серии экспозиций, посвящённых народам России.

Ранее в Национальном центре «Россия» в Москве прошло заседание Оргкомитета по проведению в нашей стране Года единства народов России под председательством первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко и зампредседателя правительства Татьяны Голиковой. Участники обсудили цели и задачи проекта, а также подготовку плана мероприятий.