Украина заключила оборонное соглашение с Катаром
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Osandi Yenulya
Министерства обороны Катара и Украины подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере, включая обмен опытом в борьбе с ракетами и дронами. Об этом сообщило катарское военное ведомство.
Документ предусматривает технологическое сотрудничество, совместные проекты, инвестиции и взаимодействие в сфере противодействия ракетам и беспилотникам. Подписание состоялось в ходе визита украинской делегации в Доху.
Ранее Владимир Зеленский посещал Саудовскую Аравию, но не стал уточнять, с кем именно он там будет вести переговоры. Пару недель назад глава киевского режима утверждал, что Украина направила в три арабские страны своих специалистов.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.