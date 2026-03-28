28 марта, 13:20

Украина заключила оборонное соглашение с Катаром

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Osandi Yenulya

Министерства обороны Катара и Украины подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере, включая обмен опытом в борьбе с ракетами и дронами. Об этом сообщило катарское военное ведомство.

Документ предусматривает технологическое сотрудничество, совместные проекты, инвестиции и взаимодействие в сфере противодействия ракетам и беспилотникам. Подписание состоялось в ходе визита украинской делегации в Доху.

Зеленский отправил команды специалистов в Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию

Ранее Владимир Зеленский посещал Саудовскую Аравию, но не стал уточнять, с кем именно он там будет вести переговоры. Пару недель назад глава киевского режима утверждал, что Украина направила в три арабские страны своих специалистов.

Владимир Озеров
