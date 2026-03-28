Украина заключила оборонное соглашение с Катаром

Министерства обороны Катара и Украины подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере, включая обмен опытом в борьбе с ракетами и дронами. Об этом сообщило катарское военное ведомство.

Документ предусматривает технологическое сотрудничество, совместные проекты, инвестиции и взаимодействие в сфере противодействия ракетам и беспилотникам. Подписание состоялось в ходе визита украинской делегации в Доху.