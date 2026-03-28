Скончался актёр из «Лучшего стрелка» и «Назад в будущее» Джеймс Толкан

Скончался Джеймс Толкан, звезде «Лучшего стрелка» и трилогии «Назад в будущее» было 94 года. Об этом пишет Variety со ссылкой на представителей семьи артиста и сценариста Боба Гейла.

Толкан ушёл из жизни 26 марта в городе Саранак-Лейк, штат Нью-Йорк. Наибольшую известность ему принесли образы строгого директора Стрикленда в трилогии Роберта Земекиса и командира эскадрильи Тома «Стингера» Джардиана в боевике Тони Скотта «Лучший стрелок» (1986), где его партнерами по съёмочной площадке были Том Круз и Вэл Килмер. За свою карьеру, охватившую более пяти десятилетий, актёр снялся в десятках фильмов и сериалов, включая «Военные игры», «Ужас Амитивилля», «Притворщик» и «Чудесные годы».

Уроженец Мичигана, Толкан после службы в ВМС США изучал актёрское мастерство в знаменитой студии Actors Studio у Стеллы Адлер и Ли Страсберга. У него осталась супруга Пармели, с которой он прожил более 50 лет. Близкие актёра просят поклонников вместо цветов делать пожертвования в приюты для животных.

