Генштаб: Осенью на срочную службу призвали 135 тысяч человек

Задание на осенний призыв в России выполнено в полном объёме. Для прохождения военной службы призваны 135 тысяч человек, заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

«Задание на осенний призыв выполнено своевременно и в полном объёме. Для прохождения военной службы в вооружённые силы, другие войска и воинские формирования призвано 135 тыс. человек», — сказал Цимлянский.

В Генштабе подчеркнули, что призывников не будут направлять в зону проведения специальной военной операции. Также представитель ведомства напомнил, что призыв граждан на военную службу в России проводится в течение всего календарного года — с 1 января по 31 декабря.

Ранее сообщалось, что призыв на военную службу в России осуществляется с использованием единого электронного реестра воинского учёта. Благодаря этой системе отсрочки предоставляются дистанционно — при наличии достаточных оснований в реестре, а для оповещения призывников применяются электронные повестки. Срочники не будут направляться для участия в специальной военной операции. Все нововведения направлены на цифровизацию процесса и упрощение процедур для граждан, имеющих законное право на отсрочку.