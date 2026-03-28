Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

28 марта, 13:33

«Угроза ядерной безопасности»: Росатом оставит небольшую команду на АЭС «Бушер»

Росатом эвакуировал 163 сотрудника с иранской АЭС «Бушер»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BeAvPhoto

Росатом завершил очередной этап эвакуации персонала с АЭС «Бушер» — 163 сотрудника вернулись на родину. Об этом журналистам сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачёв.

По его словам, весь процесс занял чуть более трёх дней и прошёл без происшествий. В ближайшие дни планируется вывезти ещё две группы. На площадке останется минимально необходимое число сотрудников — несколько десятков человек, которые будут обеспечат работоспособность и сохранность оборудования.

При этом ситуация на станции продолжает ухудшаться. Лихачёв сообщил, что вчера вечером площадка действующего энергоблока подверглась уже третьей атаке. Боеприпас взорвался в непосредственной близости от насосной станции, обеспечивающей водоснабжение реакторного оборудования.

«Это создаёт непосредственную угрозу ядерной безопасности», — подчеркнул он.

Лихачёв: На АЭС «Бушер» остаются 300 специалистов из РФ, обстановка напряжённая
Ранее иранские власти заявили, что по атомной станции «Бушер» был нанесён уже третий удар. Объект продолжает работать в штатном режиме, однако глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает, что риск ядерной аварии высок.

Владимир Озеров
