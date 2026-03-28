«Угроза ядерной безопасности»: Росатом оставит небольшую команду на АЭС «Бушер»

Росатом завершил очередной этап эвакуации персонала с АЭС «Бушер» — 163 сотрудника вернулись на родину. Об этом журналистам сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачёв.

По его словам, весь процесс занял чуть более трёх дней и прошёл без происшествий. В ближайшие дни планируется вывезти ещё две группы. На площадке останется минимально необходимое число сотрудников — несколько десятков человек, которые будут обеспечат работоспособность и сохранность оборудования.

При этом ситуация на станции продолжает ухудшаться. Лихачёв сообщил, что вчера вечером площадка действующего энергоблока подверглась уже третьей атаке. Боеприпас взорвался в непосредственной близости от насосной станции, обеспечивающей водоснабжение реакторного оборудования.

«Это создаёт непосредственную угрозу ядерной безопасности», — подчеркнул он.