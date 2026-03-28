Заявление Владимира Путина о кризисе в отношениях России со странами Европы обнажило противоречивую политику ЕС, пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico. По мнению автора, Европа продолжает поддерживать затяжное противостояние с Москвой, одновременно сталкиваясь со структурными проблемами в экономике и промышленности.

В материале отмечается, что высказывания российского президента поднимают неудобный вопрос: кто на самом деле несёт самые тяжёлые потери от разрыва связей.

«Европа выступает за продолжение противостояния, при этом страдая от самых тяжёлых его последствий, не располагая собственными инструментами для их преодоления», — говорится в публикации.

При этом Москва, как пишет издание, действует по двойной логике: оставляет открытой возможность диалога, но одновременно укрепляет позиции, усиливая свои переговорные аргументы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что Киев может тайно вовлекать страны ЕС и НАТО в реализацию собственных преступных планов. Он подчеркнул, что украинская сторона может задействовать западные структуры, не посвящая их в свои истинные планы.