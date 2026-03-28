Пассажиры Air Serbia возвращаются в Белград, так и не добравшись до Петербурга

Пассажиры рейса Air Serbia, который 26 марта не смог приземлиться в Пулково из-за закрытого неба и после вынужденной посадки в Хельсинки сломался, возвращаются в Белград другим бортом. Об этом сообщил источник в авиадиспетчерских кругах.

По словам собеседника, самолёт не смог сесть в Петербурге и ушёл на запасной аэродром в Финляндию. При попытке вылететь обратно в Сербию борт сломался.

Сейчас пассажиров везут в Белград на другом самолёте, где они пройдут перерегистрацию и затем вылетят в Санкт-Петербург. Согласно данным на сайте аэропорта, сегодня ожидаются два рейса из Белграда — в 16:50 и 22:55, пишет ТАСС.