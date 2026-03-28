Вице-мэра Сочи Горобца отправили в СИЗО по делу о незаконной передаче земли

В объединённой пресс-службе судов Краснодарского края раскрыли детали уголовного дела в отношении заместителя главы администрации Сочи Евгения Горобца. Чиновник, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями, организовал коррупционную схему, в рамках которой передал коммерческой структуре земельный участок кадастровой стоимостью более 400 млн рублей в обход установленных процедур.

«В нарушение принципа равенства и состязательности при распределении муниципальной собственности, Горобец предложил обеспечить предоставление юрлицу без проведения торгов в аренду с возможностью последующего приобретения земельного участка кадастровой стоимостью более 400 000 000 рублей в районе санатория «Волна»с целью реализации инвестиционного проекта», — говорится в сообщении.

Взамен на это дочь обвиняемого была трудоустроена в коммерческую структуру. Как установило следствие, её работа носила формальный характер, однако выплаты производились регулярно.

Адвокаты обвиняемого ходатайствовали о применении к Горобцу меры пресечения в виде домашнего ареста либо залога. Однако суд, изучив материалы дела и заслушав позиции сторон, пришёл к выводу о необходимости удовлетворить ходатайство следствия. В итоге заместитель главы администрации Сочи был заключён под стражу до 26 мая.

Ранее в Сочи прошли оперативные мероприятия, в ходе которых сотрудники ФСБ задержали трёх чиновников городской администрации. Фигурантами уголовного дела стали заместитель главы администрации города-курорта Евгений Горобец, директор правового департамента Роман Рябцев, а также руководитель департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов.