Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 марта, 14:53

В Харькове блондинка вырвала дверь в бусе «людоловов» и спасла парня от призыва

В Харькове неравнодушные прохожие окружили микроавтобус ТЦК (территориальный центр комплектования, военкомат) и вызволили оттуда юношу. Чтобы спасти несчастного от силовой мобилизации, очевидцы выломали дверь фургона. Кадры появились в Сети.

В Харькове спасли мобилизованного от военкомов. Видео © Telegram / Политика страны

Сотрудники военкомата затолкали парня в бусик и собирались отъезжать, как им перегородили дорогу авто и подбежали две женщины и мужчина. Блондинка с такой яростью накинулась на фургон, что вырвала из него дверь. Тут же горожане начали вызволять призывника. Военкомы сначали пытались отбиваться, но под натиском женщин, которым уже нечего терять, сдались и ретировались, затолкав отломаную дверь в багажник. Молодой человек благополучно был спасён от попадания в ВСУ.

Зеленский собрался мобилизовать до миллиона украинцев в 2026 году
Зеленский собрался мобилизовать до миллиона украинцев в 2026 году

Ранее в Одессе сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) задержали мужчину, который направлялся на собственную свадьбу. В украинских соцсетях регулярно публикуют кадры силовой мобилизации и конфликтов граждан с представителями военкоматов. Очевидцы, как правило, пытаются помочь задерживаемым. В обществе уже закрепился термин «бусификация», обозначающий действия военкомов, которые насильно заталкивают людей в микроавтобусы и увозят в неизвестном направлении.

Обложка © Telegram / Политика страны

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar