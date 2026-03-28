Город, который никогда не спит, ложится в 21:00: Египет ужесточает меры из-за дефицита топлива

Из-за военного конфликта с участием США и Ирана Египет вводит чрезвычайные меры по контролю за расходом топлива и электроэнергии. Как пишет Financial Times со ссылкой на заявления премьер-министра Мустафы Мадбули, ограничения затронут гражданский сектор.

С субботы большинство магазинов, кафе и развлекательных заведений в Каире, который называют городом, никогда не спящим, будут обязаны закрываться в 21:00. Также отключат рекламные щиты, правительственные здания будут заканчивать работу раньше, а реализацию ряда инфраструктурных проектов отложат.

Мадбули сообщил, что ежемесячные расходы страны на импорт природного газа выросли более чем вдвое — с 560 миллионов долларов до 1,65 миллиарда с начала американо-иранской эскалации. В связи с этим он попросил граждан переходить на удалённую работу один-два дня в неделю.

Сложности возникли и в туристической отрасли. Глава компании Travco Holidays, владеющей отелями и круизными судами по Нилу, отметил явное замедление бронирований, особенно на средние и дальние маршруты. Клиенты и туроператоры откладывают окончательные решения, ожидая большей определённости в вопросах безопасности и стабильности авиасообщения.

В индийском штате Гоа, излюбленном месте отдыха российских туристов, тоже бушует топливный кризис: местные жители и гости курорта часами выискивают работающие заправки, большинство из которых либо закрыты, либо отпускают бензин и дизель с жёсткими лимитами, а власти не дают внятных разъяснений о сроках нормализации ситуации. Сами цены на топливо кратно возросли.