Владимир Зеленский отверг обвинения со стороны госсекретаря США Марко Рубио во лжи относительно требований американской стороны о выводе украинских войск из Донецкой Народной Республики.

«Я сказал… Как говорят, большая часть айсберга не видна. Так вот, поверьте, я сказал меньшую часть. Я говорю абсолютно откровенно, можно формулировать по-разному», — заявил Зеленский.

Он пояснил, что Россия требует выведения войск с Донбасса, а США рассматривают возможность предоставления гарантий безопасности только после выполнения этого условия. Киев, в свою очередь, хотел бы получить гарантии до окончания войны, но, по словам Зеленского, американская сторона ответила отказом.

«Мы хотели бы получить их до окончания войны, но нам сказали — нет. Я сказал, что это не будет работать», — подчеркнул лидер киевского режима.

Ранее Life.ru писал, что Марко Рубио публично обвинил Владимира Зеленского во лжи по поводу условий предоставления гарантий безопасности. Как заявил американский госсекретарь, западные страны не станут предоставлять подобные гарантии, пока не завершатся боевые действия. Утверждения украинской стороны, по его словам, не имеют ничего общего с реальностью.