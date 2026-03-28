При авиаударе по центру Тегерана погибли минимум 5 человек, ещё 25 под завалами
В результате авиаудара по центральной части Тегерана погибли минимум пять человек, ещё 25 оказались под завалами. Об этом сообщило иранское агентство Mehr со ссылкой на экстренные службы.
По данным спасателей, из-под обломков уже извлекли 25 пострадавших. Разбор завалов продолжается, работы на месте не останавливаются.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что в результате авиаударов в стране были разрушены или повреждены более 600 школ, а жертвами этих атак стали более тысячи учеников и преподавателей. Речь идёт как о погибших, так и о раненых. Аракчи также утверждает, что под угрозой остается и другая жизненно важная инфраструктура.
