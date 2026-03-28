При авиаударе по центру Тегерана погибли минимум 5 человек, ещё 25 под завалами

В результате авиаудара по центральной части Тегерана погибли минимум пять человек, ещё 25 оказались под завалами. Об этом сообщило иранское агентство Mehr со ссылкой на экстренные службы.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что в результате авиаударов в стране были разрушены или повреждены более 600 школ, а жертвами этих атак стали более тысячи учеников и преподавателей. Речь идёт как о погибших, так и о раненых. Аракчи также утверждает, что под угрозой остается и другая жизненно важная инфраструктура.