28 марта, 13:05

Захарова призвала мировое сообщество осудить атаки на атомные объекты Ирана

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атаки на атомные объекты Ирана, включая АЭС «Бушер», заслуживают решительного осуждения международного сообщества. Свой комментарий дипломат опубликовала в связи с ударами, нанесёнными 27 марта.

«Агрессоры продолжают повышать ставки в своей войне на Ближнем Востоке — невзирая на все связанные с этим риски, включая опасность масштабного радиоактивного заражения»,отметила Захарова.

По её словам, в минувший четверг государства, напавшие на Иран, нанесли целенаправленные удары по тяжеловодному комплексу в Хондабе и заводу по производству концентрата урановой руды в Ардакане. Практически сразу после этого поступили сообщения о новых обстрелах в районе АЭС «Бушер».

«Данные атаки заслуживают однозначного и решительного осуждения со стороны всего мирового сообщества», — подчеркнула дипломат.

Война США и Ирана. КСИР атакует авианосцы и базы, Йемен начал операцию против Израиля, Зеленский обороняет ОАЭ, 28 марта

Напомним, израильские военные отчитались о масштабной воздушной операции против ядерной и военной инфраструктуры Ирана. Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, в атаке участвовали более 50 истребителей, которые, опираясь на разведданные, синхронно поразили объекты в трёх районах Исламской Республики.

Новости, хроника и главное о войне на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

Юрий Лысенко
