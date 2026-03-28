Захарова призвала мировое сообщество осудить атаки на атомные объекты Ирана

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атаки на атомные объекты Ирана, включая АЭС «Бушер», заслуживают решительного осуждения международного сообщества. Свой комментарий дипломат опубликовала в связи с ударами, нанесёнными 27 марта.

«Агрессоры продолжают повышать ставки в своей войне на Ближнем Востоке — невзирая на все связанные с этим риски, включая опасность масштабного радиоактивного заражения», — отметила Захарова.

По её словам, в минувший четверг государства, напавшие на Иран, нанесли целенаправленные удары по тяжеловодному комплексу в Хондабе и заводу по производству концентрата урановой руды в Ардакане. Практически сразу после этого поступили сообщения о новых обстрелах в районе АЭС «Бушер».

«Данные атаки заслуживают однозначного и решительного осуждения со стороны всего мирового сообщества», — подчеркнула дипломат.

Напомним, израильские военные отчитались о масштабной воздушной операции против ядерной и военной инфраструктуры Ирана. Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, в атаке участвовали более 50 истребителей, которые, опираясь на разведданные, синхронно поразили объекты в трёх районах Исламской Республики.