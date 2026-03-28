ЦАХАЛ заявила об ударах по ядерным объектам Ирана с участием более 50 самолётов

Армия обороны Израиля заявила, что военно-воздушные силы нанесли удары по объектам ядерной программы Ирана и местам производства вооружения. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Согласно заявлению, в атаке участвовали более 50 истребителей, которые на основе разведывательных данных одновременно нанесли удары по инфраструктуре в трёх районах Ирана.

«Вчера более 50 истребителей ВВС Израиля на основе разведданных Армии обороны Израиля одновременно нанесли удары по инфраструктуре в трёх районах Ирана», — говорится в заявлении. Утверждается, что среди целей — объект, где производились компоненты для баллистических и зенитных ракет.

Ранее стало известно, что военные США и Израиля атаковали сразу два ядерных объекта в Иране. Под удар попали комплекс Хондаб и завод по выпуску уранового концентрата в Эрдекане. Иранские специалисты на данный момент не нашли радиоактивных утечек.