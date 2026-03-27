США и Израиль атаковали ещё два ядерных объекта в Иране
© ТАСС / SalamPix/Abaca/Sipa USA
Военные США и Израиля атаковали сразу два ядерных объекта в Иране. Об этом пишет Fars со ссылкой на местные власти. Под удар попал попал комплекс Хондаб, а также завод по производству уранового концентрата в Эрдекане. Иранские специалисты на данный момент не зафиксировали радиоактивных утечек.
«Тяжеловодный комплекс Хондаб был атакован в два этапа американо-сионистским врагом. Эти атаки не привели к жертвам, а с учётом принятых заранее мер безопасности никакой угрозы для населения региона нет», — говорится в статье.
Напомним, это не первая атака США и Израиля по ядерным объектам в Иране. Так, утром 21 марта они ударили по иранскому комплексу в Натанзе. После этого Тегерарн уведомил Международное агентство по атомной энергии об ударе, требуя принять меры против противника. Кроме того, снаряды прилетали вблизи АЭС «Бушер», которая строилась в Иране с привлечением российских специалистов. Обстановка на станции оценивается как напряжённая после ударов США и Израиля.
