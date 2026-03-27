США и Израиль атаковали ещё два ядерных объекта в Иране

Военные США и Израиля атаковали сразу два ядерных объекта в Иране. Об этом пишет Fars со ссылкой на местные власти. Под удар попал попал комплекс Хондаб, а также завод по производству уранового концентрата в Эрдекане. Иранские специалисты на данный момент не зафиксировали радиоактивных утечек.