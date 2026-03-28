Зеленский пообещал, что украинские солдаты не будут участвовать в других войнах
Владимир Зеленский заявил, что украинские военные не будут принимать участие в вооружённых конфликтах за пределами страны. Об этом он сказал, комментируя недавнее соглашение с Саудовской Аравией.
«Что касается наших военных — мы сегодня не обсуждаем, что они будут участвовать в другой войне. Нам своей войны хватает… Обмен опытом и экспертиза — это другое», — подчеркнул Зеленский.
Ранее Зеленский заявил, что Запад отодвинул Украину на второй план из-за войны на Ближнем Востоке. Он добавил, что у Киева большие проблемы с противовоздушной обороной и попросил дать ему ещё денег.
