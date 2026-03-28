28 марта, 16:33

Частный дом сгорел дотла в Ленобласти, на пепелище найдено тело мужчины

Обложка © пресс-служба МЧС по Ленобласти

В Тосненском районе Ленинградской области дотла сгорели частный дом, сарай и припаркованный рядом автомобиль. Двое мужчин 40 и 37 лет доставлены в больницу с ожогами. После тушения на месте ЧП обнаружено тело человека. О трагедии сообщает пресс-служба МЧС по региону.

«На месте пожара обнаружено тело погибшего. Причина пожара и все обстоятельства произошедшего выясняются», — уточнили в ведомстве. Личность скончавшегося устанавливается.

Ранее в Астрахани при пожаре в жилом доме погибли три человека. Возгорание произошло ночью 25 марта в одном из жилых домов города. Огонь охватил площадь около 100 квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
