При пожаре в доме циркового артиста Чернова погиб известный столичный барбер

Одним из четырёх человек, погибших при пожаре в доме циркового артиста Евгения Чернова, оказался столичный барбер Жан. Об этом RG.ru сообщил информированный источник.

Как выяснило издание, погибший три года проработал в барбершопе OldBoy, где стал одним из самых востребованных мастеров. Администратор салона Михаил поделился воспоминаниями о коллеге. По его словам, Жан был открытым, жизнерадостным и свободным человеком, легко находил общий язык с клиентами, которые всегда оставались довольны его работой.

В свободное время молодой человек увлекался музыкой. Коллеги Жана организовали сбор средств, чтобы помочь родственникам погибшего.

Напомним, инцидент произошёл в ночь на 23 марта в доме на Николоямской улице. По версии следствия, Чернов не справился с источником огня: непотушенная сигарета стала причиной возгорания дивана в его квартире. Последствия трагедии оказались масштабными — в результате происшествия погибли четверо жильцов, проживавших этажом выше. Суд арестовал артиста цирка до 23 мая.