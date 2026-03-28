28 марта, 17:15

Илья Малинин третий раз подряд стал чемпионом мира по фигурному катанию

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Американский фигурист Илья Малинин одержал победу в короткой программе в одиночных соревнованиях на чемпионате мира в Праге. Жюри присудило спортсмену в общей сложности 329,40 балла (111,29 за короткую программу + 218,11 за произвольную), что вывело его на первую строчку чемпионата.

На втором месте закрепился японский фигурист Юма Кагияма, набрав 306,67 балла. И, наконец, бронза досталась японцу Сюн Сато — 288,54 балла. Сейчас Малинину 21 год. Он уже побеждал в Олимпиаде в Милане. На его счету исполнение одного из самых сложных элементов — четверного акселя.

Фигурист Родин объяснил, почему решил выступать под флагом Германии

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил выплатить премию фигуристу Петру Гуменнику за выступление на зимних Олимпийских играх 2026 года. Согласно документу, за шестое место в мужском одиночном катании спортсмен получит 344 827,59 рубля.

Татьяна Миссуми
