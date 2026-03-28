Завод Emirates Global Aluminium в ОАЭ серьёзно пострадал при атаке Ирана

Алюминиевый концерн Emirates Global Aluminium (EGA) из Объединённых Арабских Эмиратов получил серьёзные повреждения в результате ракетно-дроновой атаки со стороны Ирана. По словам генерального директора компании, несколько работников предприятия получили ранения, однако их жизни ничего не угрожает.

Глава EGA уточнил, что в настоящее время специалисты оценивают ущерб, нанесённый объекту в промышленной зоне Халифа в Абу-Даби. Ранее телеканал Al Hadath сообщал, что после обстрела на этой территории вспыхнуло два пожара, а не менее пяти человек пострадали от падения обломков ракет.

Ранее стало известно, что 28 марта 2026 года системы ПВО ОАЭ перехватили 20 баллистических ракет и 37 беспилотников, запущенных из Ирана. Всего с начала эскалации, по официальным данным, было сбито 398 баллистических ракет, 15 крылатых ракет и 1872 дрона.