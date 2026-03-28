Орбан заявил о вербовке венгра украинскими спецслужбами в интересах оппозиции

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинские спецслужбы завербовали гражданина страны, который действовал в интересах оппозиционной партии «Тиса» в преддверии парламентских выборов, назначенных на 12 апреля. Своё заявление глава правительства сделал после того, как национальные телеканалы показали видеозапись допроса задержанного IT-специалиста.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что специалист в области информационных технологий дал признательные показания о вербовке украинской стороной. По словам главы правительства, данные показания находятся в открытом доступе.

«Венгерская контрразведка сделала то, что должна была сделать. Мы будем защищать мир и безопасность Венгрии», — написал Орбан на своей странице.

Ранее венгерский премьер через своего представителя Золтана Ковача призвал киевского главаря Владимира Зеленского отозвать из Венгрии всех украинских агентов накануне парламентских выборов. Орбан заявил, что Киев превратил республику в зону деятельности своих спецслужб, и назвал недопустимым вмешательство во внутренние дела страны, призвав уважать волю венгерского народа.