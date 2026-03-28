Ограничения связи введены в Вологодской области из-за двух БПЛА под Череповцом

В Вологодской области введены ограничения в работе мобильной связи из-за приближения к Череповцу двух украинских беспилотников. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Георгий Филимонов.

«28 марта с 18:47 [по Москве] на территории Вологодской области УФСБ России по Вологодской области введены ограничения использования мобильной связи в связи с двумя БПЛА, движущимися в сторону Череповца», — сказано в тексте.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области в результате атаки дрона по легковому автомобилю погибла женщина, а её муж и маленький ребёнок госпитализированы. Власти региона пообещали оказать семье всю необходимую помощь.