Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 марта, 17:14

Ограничения связи введены в Вологодской области из-за двух БПЛА под Череповцом

Обложка © president.gov.ua

Обложка © president.gov.ua

В Вологодской области введены ограничения в работе мобильной связи из-за приближения к Череповцу двух украинских беспилотников. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Георгий Филимонов.

«28 марта с 18:47 [по Москве] на территории Вологодской области УФСБ России по Вологодской области введены ограничения использования мобильной связи в связи с двумя БПЛА, движущимися в сторону Череповца»,  сказано в тексте.

Глава Rheinmetall назвал украинские дроны «работой домохозяек» и «LEGO»
Глава Rheinmetall назвал украинские дроны «работой домохозяек» и «LEGO»

Ранее сообщалось, что в Запорожской области в результате атаки дрона по легковому автомобилю погибла женщина, а её муж и маленький ребёнок госпитализированы. Власти региона пообещали оказать семье всю необходимую помощь.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Вологодская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar