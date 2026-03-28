Американские морпехи прибыли на Ближний Восток на десантном корабле USS Tripoli

Десантный корабль Военно-морских сил США USS Tripoli прибыл в зону ответственности Центрального командования на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в CENTCOM.

Корабль класса America является флагманом амфибийной группы Tripoli 31-го экспедиционного подразделения морской пехоты. В состав группы входят около 3,5 тысячи моряков и морских пехотинцев, а также транспортная и ударная истребительная авиация, десантно-штурмовые и тактические средства.

Ранее стало известно, что Иран усилил защиту острова Харк на фоне возможной угрозы вторжения со стороны США. На острове развёрнута многоуровневая система ПВО, которую в последнее время дополнили новые партии ПЗРК. Кроме того, иранские военные ведут активное минирование как прибрежных вод, так и самой береговой линии.