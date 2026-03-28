Пенсионерка ведёт «войну» с интернетом, перерезая кабели в подъезде из-за «вредного излучения»

Жители Батайска жалуются на пенсионерку, которая систематически обрывает интернет-кабели во всем доме. Свои действия женщина объясняет тем, что плохо себя чувствует из-за вредного излучения.

Пенсионерка в Батайске терроризирует соседей, обрезая им интернет из-за «вредного излучения». Видео © Telegram / РОСТОВ ГЛАВНЫЙ

По словам местных жителей, полиция не может справиться с нарушительницей, а провайдеры уже устали отправлять в дом ремонтников. Каждый раз после восстановления связи пенсионерка вновь находит способ повредить оборудование.

Ранее Life.ru писал, что в России начали замедлять домашний интернет. Интернет-провайдер «Дом.ру» ввёл ограничения скорости для части абонентов в нескольких крупных городах нашей страны. Новые правила касаются клиентов, чей ежемесячный трафик превышает 3 ТБ.