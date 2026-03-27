В России предложили ввести вход в интернет только по паспорту

В России предложили ввести вход в интернет по паспорту. Глава комитета по защите семьи Нина Останина выступила с инициативой о запрете на использование интернета для детей младше 14 лет.

«Таким образом мы не только сохраним физическое и психическое здоровье детей, но и защитим их от мошенничества», — заявила депутат в беседе с RT.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщал, что ведомство рассматривает возможность введения возрастного запрета на использование мобильных телефонов детьми, но окончательное решение пока не принято. Министр подчеркнул, что практика давать смартфон трёхлетнему ребенку, чтобы он не мешал взрослым, пагубно влияет на психику, однако чёткая возрастная планка в нормативных документах не закреплена.