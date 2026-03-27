В России предложили ввести вход в интернет только по паспорту
Обложка © freepik/jcomp
В России предложили ввести вход в интернет по паспорту. Глава комитета по защите семьи Нина Останина выступила с инициативой о запрете на использование интернета для детей младше 14 лет.
«Таким образом мы не только сохраним физическое и психическое здоровье детей, но и защитим их от мошенничества», — заявила депутат в беседе с RT.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщал, что ведомство рассматривает возможность введения возрастного запрета на использование мобильных телефонов детьми, но окончательное решение пока не принято. Министр подчеркнул, что практика давать смартфон трёхлетнему ребенку, чтобы он не мешал взрослым, пагубно влияет на психику, однако чёткая возрастная планка в нормативных документах не закреплена.
В последнее время несколько государств уже приняли законы, ограничивающие или запрещающие использование социальных сетей и интернета для несовершеннолетних определённого возраста. Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с инициативой ускорить принятие закона, запрещающего детям до 15 лет пользоваться социальными сетями. Подобные ограничения уже вводятся в разных странах: в Австралии с декабря запрещена регистрация в соцсетях для лиц младше 16 лет, а в Непале эта мера привела к массовым протестам и беспорядкам с человеческими жертвами. В Казахстане также рассматривается законопроект о запрете соцсетей для детей до 16 лет, аналогичные инициативы обсуждаются в Германии.
