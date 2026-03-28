За девять часов над регионами РФ уничтожены 26 украинских БПЛА
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55
Российские средства противовоздушной обороны за девять часов уничтожили 26 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В период с 11:00 до 20:00 мск дежурные расчёты перехватили и ликвидировали дроны над территориями Белгородской, Курской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым. Потерь среди гражданского населения и разрушений на земле не зафиксировано.
Утром стало известно, что в Ярославской области в ходе массированной атаки украинских беспилотников погиб ребёнок. Как сообщил губернатор региона Михаил Евраев, родители мальчика госпитализированы с тяжёлыми травмами. Всего средствами ПВО и РЭБ было уничтожено более 30 вражеских дронов.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.