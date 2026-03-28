После отражения атаки в Новгородской области вновь объявили угрозу БПЛА

На территории Новгородской области объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщила единая служба предупреждения и ликвидации ЧС.

В ведомстве предупредили о возможных перебоях с мобильным интернетом. Глава региона Александр Дронов в своём канале в Мах уточнил, что ночью атака дронов была отражена.

Ранее Life.ru рассказывал, что власти Пермского края объявили режим ракетной опасности в регионе. Уведомления начали поступать около 05:00 по Москве, экстренные службы находятся в повышенной готовности.