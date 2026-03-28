Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

28 марта, 06:11

После отражения атаки в Новгородской области вновь объявили угрозу БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon

На территории Новгородской области объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом сообщила единая служба предупреждения и ликвидации ЧС.

В ведомстве предупредили о возможных перебоях с мобильным интернетом. Глава региона Александр Дронов в своём канале в Мах уточнил, что ночью атака дронов была отражена.

«Опасность по БПЛА на территории Новгородской области, возможны перебои в работе мобильного интернета», — сказано в публикации.

Три человека пострадали при ударах дронов ВСУ по Белгородской области
Три человека пострадали при ударах дронов ВСУ по Белгородской области

Ранее Life.ru рассказывал, что власти Пермского края объявили режим ракетной опасности в регионе. Уведомления начали поступать около 05:00 по Москве, экстренные службы находятся в повышенной готовности.

BannerImage
Владимир Озеров
