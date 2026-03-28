28 марта, 05:16

В Пермском крае объявлен режим ракетной опасности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dominik_Spalek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dominik_Spalek

В Пермском крае утром 28 марта ввели режим «Ракетная опасность». Об этом граждан оповестили через приложение МЧС России.

Уведомления начали поступать около 05:00 мск. Власти уточнили, что оперативные службы переведены в режим повышенной готовности.

Порядок действий при ракетной опасности аналогичен правилам при угрозе атаки беспилотников. В здании нужно спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг, запрещено пользоваться лифтом. Дома следует закрыть окна и шторы, собрать тревожный набор (вода, еда, лекарства, фонарик, документы) и уйти в комнату без окон или подвал. На улице — зайти в ближайшее здание или подземный переход.

Три человека пострадали при ударах дронов ВСУ по Белгородской области

Ранее Life.ru сообщал, что в Череповце беспилотники атаковали промышленную зону — зафиксировано восемь хлопков. К счастью, жертв удалось избежать.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Владимир Озеров
