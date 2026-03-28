В Пермском крае объявлен режим ракетной опасности

Порядок действий при ракетной опасности аналогичен правилам при угрозе атаки беспилотников. В здании нужно спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг, запрещено пользоваться лифтом. Дома следует закрыть окна и шторы, собрать тревожный набор (вода, еда, лекарства, фонарик, документы) и уйти в комнату без окон или подвал. На улице — зайти в ближайшее здание или подземный переход.