27 марта, 19:26

Три человека пострадали при ударах дронов ВСУ по Белгородской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Haggardous50000

ВСУ продолжают наносить удары по Белгородской области. Вечером 27 марта под атаки дронов попали сразу несколько населённых пунктов. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, пострадали три мирных жителя.

Самый тяжёлый удар пришёлся по селу Чайки Белгородского округа: после детонации FPV-дрона женщина получила осколочное ранение спины и травматическую ампутацию пальца, мужчина – минно-взрывную травму. Оба пострадавших экстренно доставлены в больницы Белгорода. Повреждены также частный дом и два автомобиля.

Ещё одно ЧП произошло в районе хутора Церковный – там беспилотник атаковал автомобиль. Водитель получил множественные осколочные ранения и был госпитализирован. Глава региона подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее Life.ru писал, что в Череповце дроны ударили по промышленной зоне – там насчитали сразу восемь прилётов. К счастью, в том случае обошлось без жертв.

Юния Ларсон
