Матвеев раскритиковал депутатов за экскурсию по Капитолию с бутылками Coca-Cola

Депутат Госдумы Михаил Матвеев раскритиковал парламентариев, посетивших с экскурсией Конгресс США, за то, что они появились на кадрах с бутылками Coca-Cola. Своё негодование он выразил в телеграм-канале.

Матвеев опубликовал ссылку на видео, где видно, как российские депутаты ходят по зданию, а в руках и карманах некоторых из них — в том числе у Михаила Делягина, который ранее критиковал Вашингтон и коллег за лоббирование американских интересов, — заметны бутылки газировки.

«Делегация Госдумы ходит по конгрессу США... Никто... не только от поездки не отказался, но даже от бутылки Кока-Колы... Мир, дружба, жевачка?» — заявил Матвеев.

Напомним, российская делегация в составе Вячеслава Никонова, Светланы Журовой и Бориса Чернышова направилась в США для восстановления межпарламентского диалога. Накануне отъезда парламентарии получили напутствие от президента. В США их принимала член Палаты представителей Анна Паулина Луна, которая организовала для гостей экскурсию по Капитолию. Переговоры заняли около полутора часов.