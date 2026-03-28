В Петербурге запускают производство российских автомобилей Jeland

В Санкт-Петербурге представили прототипы легковых автомобилей нового российского бренда Jeland. Производство готовят к запуску на территории Шушар на бывшей площадке General Motors.

Это совместный проект российских компаний, правительства Петербурга, федеральных властей и зарубежных партнёров. На площадке уже собрали первый кузов автомобиля. В цехе окраски идут пуско-наладочные работы. Завод сможет выпускать до 100 тысяч машин в год, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Техническое перевооружение провели за восемь месяцев. Холдинг «АГР» и компания Defetoo поставили около 600 контейнеров с оборудованием. Специально построили тест-трек для обкатки автомобилей. Сварочный цех оснастили 120 промышленными роботами и современными системами контроля качества.

Губернатор Александр Беглов отметил, что в истории петербургского автопрома начинается новая глава. По его словам, современное производство создали практически с нуля за кратчайшие сроки.

