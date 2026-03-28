Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

28 марта, 18:34

БПЛА атаковали Севастополь, сбиты два дрона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Украинские беспилотники атаковали Севастополь. В городе активно работают системы противовоздушной обороны, который отражают налёт БПЛА. Вечером 28 марта над городом сбили два дрона. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито 2 воздушных цели в районе Балаклавского МО», написал глава региона в Telegram-канале.

Сальдо сообщил о погибшей и шестерых раненых в Херсонской области за сутки

Этим же вечером в Вологодской сотрудники УФСБ области ввели ограничения в работе мобильной связи. Это связано  с тем, что на Череповец летели два украинских беспилотника.

Лия Мурадьян
