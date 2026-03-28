БПЛА атаковали Севастополь, сбиты два дрона

Украинские беспилотники атаковали Севастополь. В городе активно работают системы противовоздушной обороны, который отражают налёт БПЛА. Вечером 28 марта над городом сбили два дрона. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев.

Сальдо сообщил о погибшей и шестерых раненых в Херсонской области за сутки

Этим же вечером в Вологодской сотрудники УФСБ области ввели ограничения в работе мобильной связи. Это связано с тем, что на Череповец летели два украинских беспилотника.