Рэпера Оксимирона* во второй раз объявили в розыск в России

Рэпер Мирон Федоров*, выступающий под псевдонимом Оксимирон*, повторно объявлен в розыск. Об этом свидетельствуют данные в базе российского МВД.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК… особые приметы: переобъявлен. Ранее разыскивался», — говорится на сайте ведомства.

Первый раз исполнитель был объявлен в розыск в конце 2023 года. В октябре 2022 года Минюст включил артиста в список физических лиц — иностранных агентов. Ведомство указывало, что его политическая деятельность финансируется с Украины. Позже рэпера дважды штрафовали: на 70 тысяч рублей по делу, связанному с песней «Ойда», запрещённой к распространению, и на 45 тысяч рублей — по статье о дискредитации армии.

Рэпер покинул Россию вскоре после начала специальной военной операции на Украине и выступал с заявлениями против действий РФ, а также проводил благотворительный тур в поддержку пострадавших украинцев. Сейчас музыкант живёт в Лондоне, ведёт закрытый образ жизни, практически не выступает и рассматривает только частные мероприятия через проверенных людей.

На этой неделе суд Санкт-Петербурга заочно приговорил Оксимирона* к 320 часам обязательных работ за уклонение от исполнения обязанностей иноагента, а также запретил ему на два года заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением информации в сети.

Ранее сообщалось, что сведения онкологии у рэпера Oxxxymiron* не соответствуют действительности. Музыкант был здоров, а его команда намеренно не опровергала слухи о болезни, чтобы скрыть истинную причину отмены гастролей — репутационные риски на фоне обвинений в педофилии — несколько девушек сообщили, что вступали в отношения с рэпером в возрасте 13–16 лет, когда ему было 23–26.

