Ливни вызвали угрозу оползней в дагестанском Буйнакске

Сильные дожди обрушились на Дагестан и привели к опасной ситуации – в Буйнакске возникла угроза оползней. Власти уже начали экстренные меры, чтобы избежать возможной трагедии. О развитии событий сообщил глава республики Сергей Меликов.

По его словам, жителей потенциально опасных районов оперативно переводят в безопасные места.

«Вызывает тревогу ситуация в Буйнакске, где возникла угроза оползней. Сейчас люди переводятся в безопасные места», – отметил он.

Окончательную оценку обстановки специалисты смогут дать после наступления светлого времени суток. Пока же службы работают в режиме повышенной готовности.

Погодный удар затронул и другие районы региона. В Тляратинском и Цумадинском районах уже сошли лавины, из-за чего перекрыты отдельные участки дорог. На местах ведутся аварийные и восстановительные работы.

Власти призывают жителей сохранять спокойствие и следить за официальной информацией, так как погодная ситуация остаётся напряжённой.

Ранее Life.ru писал, что непогода уже приносит реальные угрозы жителям региона. В Махачкале поток воды едва не унёс ребёнка прямо на улице. К счастью, случайный прохожий вовремя заметил беду и бросился на помощь, чтобы спасти малыша.