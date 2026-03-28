Махачкала приходит в себя после непогоды, начаты подвоз воды и буксировка машин
Последствия подтоплений в Дагестане.
В Махачкале продолжают устранять последствия мощного удара стихии, обрушившегося на Дагестан. Единый оператор региона по водоснабжению организовал подвоз питьевой воды для жителей города, столкнувшихся с массовыми отключениями.
«Подвоз воды осуществляется в порядке очереди: по мере поступления заявок водовозы будут выезжать к жителям. В первую очередь обрабатываются ранее поступившие обращения, после чего осуществляется выезд по новым заявкам», — говорится в сообщении.
Параллельно в Махачкале после спада воды началась эвакуация автомобилей, застрявших на улицах. Как сообщили в администрации, специалисты МБУ «ЦОДД» работают на проспектах Акушинского и Петра I. К работам привлечена вся спецтехника учреждения, выезды осуществляются оперативно с учётом дорожной обстановки и обращений горожан.
Напомним, обильные дожди вызвали подтопления, сбои в работе транспорта и энергоснабжении. В Махачкале введён режим ЧС, в регионе — режим повышенной готовности. Эвакуированы более 80 человек, без света остались почти 300 населённых пунктов. Стихия размыла мосты и дороги, в Хасавюрте обрушился железнодорожный мост. Глава республики Сергей Меликов признал, что масштаб бедствия превзошёл все прогнозы.
Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.