Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

29 марта, 00:13

BZ: Украине придётся уступить территории при любом сценарии

Украине придётся отказаться от части территорий при любом варианте завершения конфликта с Россией. Об этом заявил военный эксперт Маркус Райснер в интервью газете Berliner Zeitung.

«Сегодня при любом реалистичном сценарии Украине придётся уступить территорию. Неважно, будет ли это по корейской, немецкой или финской модели», — сказал он.

Эксперт отметил, что Киев допустил серьёзную ошибку, когда отказался от переговоров в 2022 году. По мнению аналитика, тогдашнее положение Украины было значительно лучше текущего.

Зеленский заявил, что Украина ощущает себя посредником в переговорах с Россией

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что Киеву не удастся вернуть контроль над территориями, которые вышли из-под его влияния. Вернуться к границам 1991 года тоже не получится. Он назвал единственный возможный сценарий завершения противостояния — «остановку активной фазы» боевых действий вдоль нынешней линии фронта.

Лия Мурадьян
