Украине придётся отказаться от части территорий при любом варианте завершения конфликта с Россией. Об этом заявил военный эксперт Маркус Райснер в интервью газете Berliner Zeitung.

«Сегодня при любом реалистичном сценарии Украине придётся уступить территорию. Неважно, будет ли это по корейской, немецкой или финской модели», — сказал он.

Эксперт отметил, что Киев допустил серьёзную ошибку, когда отказался от переговоров в 2022 году. По мнению аналитика, тогдашнее положение Украины было значительно лучше текущего.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что Киеву не удастся вернуть контроль над территориями, которые вышли из-под его влияния. Вернуться к границам 1991 года тоже не получится. Он назвал единственный возможный сценарий завершения противостояния — «остановку активной фазы» боевых действий вдоль нынешней линии фронта.