Ещё в четырёх аэропортах России ввели временные ограничения

В России временно закрыли для полётов ещё четыре аэропорта. Приостановили работы авиагавани в Краснодаре, Самаре, Бугульме и столичный Жуковский. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации ночью 29 марта.

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Временные ограничения нужны, чтобы обеспечить безопасность полётов. О дальнейше работе аваивокзалов сообщат дополнительно. Пассажирам рекомендуют следить за информационными табло.

Перед этим в целях безопасности ограничили работу ещё семи аэродромов. Одновременно с этим московские авиагавани Домодедово и Внуково сейчас принимают и отправляют рейсы по согласованию с органами безопасности.