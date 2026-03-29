Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 марта, 01:10

Ещё в четырёх аэропортах России ввели временные ограничения

Обложка © Life.ru

В России временно закрыли для полётов ещё четыре аэропорта. Приостановили работы авиагавани в Краснодаре, Самаре, Бугульме и столичный Жуковский. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации ночью 29 марта.

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Временные ограничения нужны, чтобы обеспечить безопасность полётов. О дальнейше работе аваивокзалов сообщат дополнительно. Пассажирам рекомендуют следить за информационными табло.

На подлёте к Москве сбили третий за ночь украинский дрон

Перед этим в целях безопасности ограничили работу ещё семи аэродромов. Одновременно с этим московские авиагавани Домодедово и Внуково сейчас принимают и отправляют рейсы по согласованию с органами безопасности.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Росавиация
  • Авиаперелеты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar