WP: США рассматривают многонедельные сухопутные операции против Ирана

Ситуация вокруг Ирана может резко обостриться, поскольку в Вашингтоне всерьёз рассматривают сценарий наземных операций. Как сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, Пентагон уже ведёт подготовку к возможным сухопутным действиям США на территории Исламской Республики.

Речь идёт не о полномасштабном вторжении, а о точечных операциях, которые могут длиться несколько недель.

В частности, рассматриваются сценарии с участием спецназа и обычных сухопутных войск. Среди возможных целей – захват стратегически важного острова Харк или уничтожение вооружений в районах, прилегающих к Ормузскому проливу. При этом источники допускают, что выполнение подобных задач может занять до нескольких месяцев.

Отмечается, что по мере переброски американских военных в регион риски для армии США существенно возрастают – речь идёт о потенциальных ударах ракетами и беспилотниками. При этом окончательное решение о проведении операции пока не принято.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула, что задача Пентагона – подготовить варианты действий для президента. Это, по её словам, не означает, что Дональд Трамп уже дал зелёный свет на эскалацию.

Тем временем внутри США звучат тревожные предупреждения. Ранее Life.ru писал, что американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис призвал Дональда Трампа отказаться от идеи наземной операции, назвав её потенциально катастрофической. По его словам, такие действия могут обернуться серьёзными потерями без ощутимого военного результата.