Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

29 марта, 02:03

Автомобиль въехал в толпу в британском Дерби, есть пострадавшие

Обложка © X / r1ghtmedia

Несколько человек пострадали в британском городе Дерби после наезда автомобиля на пешеходов. Об этом сообщила местная полиция в соцсети X.

Автомобиль въехал в толпу в Британии. Видео © X / r1ghtmedia

Инцидент произошёл около 21:30 по местному времени (23:30 мск) на улице Фрайар-Гейт. Некоторые пострадавшие получили серьёзные ранения. На место сразу прибыли несколько машин скорой помощи. Медики увезли людей в больницы.

Чёрный автомобиль Suzuki Swift врезался в пешеходов на большой скорости и сбил нескольких человек. За рулём находился 30-летний мужчина. Полиция задержала водителя.

Трёх мужчин задержали в Подмосковье за избиение журналиста

Ранее в микрорайоне Шакша в Уфе произошло жестокое нападение. Водитель автомобиля Skoda намеренно сбил мужчину, который сделал ему замечание. Затем он вышел из машины и продолжил избивать лежавшего на земле пострадавшего.

Лия Мурадьян
