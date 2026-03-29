Автомобиль въехал в толпу в британском Дерби, есть пострадавшие

Несколько человек пострадали в британском городе Дерби после наезда автомобиля на пешеходов. Об этом сообщила местная полиция в соцсети X.

Автомобиль въехал в толпу в Британии.

Инцидент произошёл около 21:30 по местному времени (23:30 мск) на улице Фрайар-Гейт. Некоторые пострадавшие получили серьёзные ранения. На место сразу прибыли несколько машин скорой помощи. Медики увезли людей в больницы.

Чёрный автомобиль Suzuki Swift врезался в пешеходов на большой скорости и сбил нескольких человек. За рулём находился 30-летний мужчина. Полиция задержала водителя.

