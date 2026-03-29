29 марта, 04:09

В двух районах Ростовской области сбили украинские дроны

В Ростовской области минувшей ночью отражали воздушную атаку. Силы ПВО уничтожили беспилотники в Шолоховском и Родионово-Несветайском районах. Пострадавших нет, однако не обошлось без последствий на земле, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

В хуторе Чукаринский Шолоховского района из-за падения обломков дрона повреждено остекление окна в одной из построек. Возгорания не произошло. Оперативные службы отработали на месте.

Режим беспилотной опасности сохраняется.

Над Ленобластью сбили уже 31 БПЛА, в порту Усть-Луга тушат пожар
Ранее сообщалось, что в селе Красный Октябрь Белгородского округа в результате детонации украинского дрона пострадал мирный житель. Мужчина получил осколочное ранение голени. Ему оказали помощь в городской больнице № 2 Белгорода, после чего он продолжит лечение амбулаторно.

Артём Гапоненко
