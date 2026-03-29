Глава исследовательского центра при Минобороны Ирана погиб при атаке

На фоне обострения на Ближнем Востоке появились сообщения о новой жертве ударов по Ирану – речь идёт о высокопоставленном представителе оборонной сферы.

Как передаёт телеканал Al Hadath, в результате атаки Израиля и США по городу Боруджерд погиб глава исследовательского центра при Министерстве обороны Ирана Али Фуладванд. При этом официального подтверждения этой информации на данный момент не поступало.

По данным СМИ, удар стал частью продолжающейся эскалации в регионе, где стороны обмениваются всё более жёсткими действиями. Вместе с ним погибли супруга и дочь. Гибель такого уровня фигуры может существенно повлиять на дальнейшее развитие конфликта, если информация подтвердится.

Ранее Life.ru писал, что напряжение на Ближнем Востоке достигло новой точки после громких заявлений Тегерана. В Иране назвали университеты США и Израиля в регионе «законной целью» для ответных ударов. Это стало реакцией на атаки по научной инфраструктуре, которые, по мнению иранской стороны, перешли опасную черту.