Всё зависит от США: В Кремле раскрыли, как быстро наладятся отношения с американцами

Темпы восстановления отношений между Россией и США будут напрямую зависеть от готовности американской стороны, в Москве не намерены затягивать процесс. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия открыта к развитию диалога и готова двигаться вперёд максимально быстро. Однако глубина и скорость этого процесса будут определяться позицией Вашингтона.

По словам представителя Кремля, любые контакты, включая недавние встречи российских парламентариев в США, могут сыграть важную роль в оживлении двусторонних отношений. Он подчеркнул, что такие шаги способны запустить более широкий процесс восстановления диалога.

«Мы готовы продвигаться настолько глубоко и так быстро, насколько будет готова американская сторона», – отметил Песков в беседе с ТАСС.

В Кремле рассчитывают, что подобные контакты станут регулярными и помогут постепенно вывести отношения из состояния стагнации.

Поводом для таких заявлений стала первая за 12 лет поездка российских депутатов в США. Ранее Life.ru писал, что в Кремле её уже назвали полезной и важной на фоне почти замороженных отношений. Именно такие контакты, пусть и осторожные, могут стать первым шагом к восстановлению диалога.