Попытка взрыва в центре Парижа получила неожиданное геополитическое объяснение – власти Франции увидели в ней возможный «след» ближневосточного конфликта. Как заявил министр внутренних дел страны Лоран Нуньес, предотвращённый инцидент у отделения Bank of America может быть связан с последними событиями в регионе.

По его словам, речь идёт о реакции на действия в соседних государствах, после которых прозвучали заявления от радикальных групп. Министр уточнил, что речь может идти о цепочке событий, где международная напряжённость находит отражение в попытках атак за пределами зоны конфликта. Французские правоохранители продолжают расследование, проверяя возможные связи подозреваемых с экстремистскими структурами.

«Я связываю это с действиями в соседних государствах, которые были успешны и после которых следовали заявления от небольшой группы, которые касались конфликта», – отметил Нуньес.

Пока официальных подтверждений конкретной причастности тех или иных организаций нет, однако версия о внешнем влиянии рассматривается как одна из основных.

Ранее Life.ru писал, что Иран сделал громкое заявление, расширив список потенциальных целей. В Тегеране прямо указали на американские и израильские университеты в регионе. Это стало ответом на недавние удары США и еврейского государства по Исламской Республике.