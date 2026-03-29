Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 марта, 05:42

Дмитриев отреагировал на видео с избиением американца сотрудниками ТЦК

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал видео, где сотрудники ТЦК пытаются мобилизовать мужчину, утверждающего, что он гражданин США. Ролик распространился в соцсетях.

ТЦК избивают мужчину, утверждавшего, что он американец. Видео © Х / Glenn Diesen

«Подходы к вербовке в украинскую армию, не освещаемые традиционными СМИ: американец испробовал их на себе», — написал он в соцсети Х.

Видео опубликовал норвежский политолог Гленн Дизен. На кадрах видно, как представители территориального центра комплектования применяют силу к мужчине. Во время происходящего он на английском языке заявляет о своём гражданстве, повторяя: «I’m American». На записи также слышен голос оператора, который требует прекратить происходящее и отпустить человека. Он обращается к участникам сцены на английском языке.

В Одессе ТЦК при бусификации мужчины похитили его жену и ребёнка

Ранее в городе Изюм Харьковской области сотрудники территориального центра комплектования совместно с представителями СБУ ворвались в Песчанский монастырь Украинской православной церкви. Силовики задержали архимандрита Леонтия и иеромонаха Арсения и увезли их в неизвестном направлении.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Кирилл Дмитриев
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar